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منصة مصر للتعليم: لدينا مدرستين فى القرية الكونية بطاقة استيعابية 4 آلاف طالب

كتب:

الوطن
01:29 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
أحمد وهبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم

أحمد وهبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم

قال أحمد وهبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، لدينا مدرستين فى القرية الكونية، بطاقة استيعابية 4 آلاف طالب ، التحق فى العام الأول 700 طالب وهذا يعد رقم قياسي بمعطيات السوق .

وأضاف : تم العمل على نموذج تعليمي مطور، ونحن كشركة EEP مشغل مع شركة mopika ، المالكين للمشروع ،ركزنا على الابتكار في جودة التعليم ، وتقديم نموذج يعتمد فى الأساس على المنهج المصري، ودعمه بطرق تدريس عالمية، فهناك مدارس تكنولوجية ومهنية داخل المدرسة .

ولفت إلى أن الطالب يتلقى الحصة بشكل نظرى ثم يطبق ذلك عملي داخل المراكز التكنولوجية ليكتسب المزيد من المهارات .

وأشار إلى أن المدرسة تراعي البعد المجتمعى والطبقة المتوسطة ،لافتا الى أن مصروفات المدرسة فى حدود 40 ألف جنيه، والمدرسين يتلقون رواتب تنافسية أعلى من اى مكان ، وتم انشاء المدرسة فى أقل من عام.

وأوضح أن المدارس ناشونال كمنهج، ولكن التدريس يعتمد على احدث الطرق العالمية ، وتعتمد على التطبيق العملي .

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