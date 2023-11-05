منصة مصر للتعليم: لدينا مدرستين فى القرية الكونية بطاقة استيعابية 4 آلاف طالب

قال أحمد وهبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، لدينا مدرستين فى القرية الكونية، بطاقة استيعابية 4 آلاف طالب ، التحق فى العام الأول 700 طالب وهذا يعد رقم قياسي بمعطيات السوق .

وأضاف : تم العمل على نموذج تعليمي مطور، ونحن كشركة EEP مشغل مع شركة mopika ، المالكين للمشروع ،ركزنا على الابتكار في جودة التعليم ، وتقديم نموذج يعتمد فى الأساس على المنهج المصري، ودعمه بطرق تدريس عالمية، فهناك مدارس تكنولوجية ومهنية داخل المدرسة .

ولفت إلى أن الطالب يتلقى الحصة بشكل نظرى ثم يطبق ذلك عملي داخل المراكز التكنولوجية ليكتسب المزيد من المهارات .

وأشار إلى أن المدرسة تراعي البعد المجتمعى والطبقة المتوسطة ،لافتا الى أن مصروفات المدرسة فى حدود 40 ألف جنيه، والمدرسين يتلقون رواتب تنافسية أعلى من اى مكان ، وتم انشاء المدرسة فى أقل من عام.

وأوضح أن المدارس ناشونال كمنهج، ولكن التدريس يعتمد على احدث الطرق العالمية ، وتعتمد على التطبيق العملي .