منصة مصر للتعليم: لدينا مدرستين فى القرية الكونية بطاقة استيعابية 4 آلاف طالب
كتب:
الوطن
01:29 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
أحمد وهبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم
قال أحمد وهبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمنصة مصر للتعليم، لدينا مدرستين فى القرية الكونية، بطاقة استيعابية 4 آلاف طالب ، التحق فى العام الأول 700 طالب وهذا يعد رقم قياسي بمعطيات السوق .
وأضاف : تم العمل على نموذج تعليمي مطور، ونحن كشركة EEP مشغل مع شركة mopika ، المالكين للمشروع ،ركزنا على الابتكار في جودة التعليم ، وتقديم نموذج يعتمد فى الأساس على المنهج المصري، ودعمه بطرق تدريس عالمية، فهناك مدارس تكنولوجية ومهنية داخل المدرسة .
ولفت إلى أن الطالب يتلقى الحصة بشكل نظرى ثم يطبق ذلك عملي داخل المراكز التكنولوجية ليكتسب المزيد من المهارات .
وأشار إلى أن المدرسة تراعي البعد المجتمعى والطبقة المتوسطة ،لافتا الى أن مصروفات المدرسة فى حدود 40 ألف جنيه، والمدرسين يتلقون رواتب تنافسية أعلى من اى مكان ، وتم انشاء المدرسة فى أقل من عام.
وأوضح أن المدارس ناشونال كمنهج، ولكن التدريس يعتمد على احدث الطرق العالمية ، وتعتمد على التطبيق العملي .