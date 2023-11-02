عرضت قناة «إكسترا نيوز»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية.. إنجاز جديد تحققه الدولة المصرية»، حيث يعد هذا المجمع التعليمي رسالة واضحها أن التعليم هو القضية الأولى للدولة المصرية، وترجمة حقيقية للاستغلال الأمثل لموارد الدولة غير المستغلة.

مجمع مبنى مدارس القرية الكونية

تجسيدا لرؤية مصر 2030، تحقق الدولة إنجازا جديدا بافتتاح مجمع مبنى مدارس القرية الكونية، والذي يعد مجمعا تعليميا يقدم خدماته بمعايير دولية في متناول عدد كبير من شرائح المجتمع.

المجمع بُني على مساحة 45 فدانا ويضم 5 مدارس تعليمية ونادٍ رياضي يلبي احتياجات المنطقة المحيطة به، ويعتمد هذا المجمع على دمج المقررات الدراسية بالمهارات التي يحتاجها المجتمع لخلق شخصية واعدة ومنتجة قادرة على مواجهة التحديات.

مهارات تناسب سوق العمل

وتعمل الدولة في الفترة المقبلة على إتاحة الأراضي وتخصيص نسبة من المدارس الجاري إنشاؤها لهذه النوعية من المدارس التي تخلق جيلا جديدا بمهارات تناسب سوق العمل.