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وزير النقل السعودي يشيد بالمشروعات القومية في مصر: طفرة غير مسبوقة

كتب:

كريم روماني
01:52 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
أحد القطارات المصرية المعروضة في معرض النقل الذكي اليوم

أحد القطارات المصرية المعروضة في معرض النقل الذكي اليوم

أشاد وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، المهندس صالح الجاسر، بما تشهده مصر من طفرة في مختلف المشروعات والقطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

مشروعات النقل في مصر

وأضاف وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، خلال كلمته بمعرض النقل الذكي اليوم، أنه شاهد مشاريع ضخمة في خدمات النقل واللوجستيات في مصر، مع التركيز على المنتج المحلي.

الرقمنة في قطاع النقل

وأوضح أن قطاع النقل في مصر يشهد تحولات كبرى، أهمها استخدام الرقمنة بما يحقق التنمية المستدامة ودعم الاقتصادات الوطنية.

وأشار إلى أن السعودية تعيش في نهضة كبرى واستهدفت رؤيتها جعل المملكة مركزا لوجستيا عالميا ورفع جودة الحياة، وجرى إطلاق الاستراتيجية الخاصة بالنقل واللوجستيات لجعل المملكة من أفضل عشر دول في الأداء اللوجستي في العالم، وتقليل الانبعاثات الكربونية من القطاع.

وأكد التوسع في استخدام المركبات الكهربائية والنقل التشاركي، موضحا أن قطاع النقل في المملكة شهد تطورا ملحوظا، إذ جرى استخدام التاكسي الطائر والحافلات صديقة البيئة والقطار الهيدروجيني.

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.