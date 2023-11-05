توفير أتوبيسات لرواد معرض ومؤتمر النقل الذكي.. اعرف المسارات

ينطلق معرض ومؤتمر النقل الذكي للشرق الأوسط وأفريقيا 2023 «TransMEA»، اليوم الأحد، والذي يستمر حتى 8 أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي إطار استعدادات وزارة النقل للمعرض، أعلنت توفير وسائل نقل جماعي لنقل رواد المعرض من عدد من الميادين الرئيسية بالقاهرة طوال فترة المعرض، موضحة أنه تم توفير مسارات ربط بين ميدان العباسية وأرض مصر للمعارض، بجانب ربط محور المشير ببوابات المعرض بخدمة الأتوبيس الترددي.

التنسيق بين الوزارة والشركات القابضة

ونسقت وزارة النقل، من خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري إحدى شركات وزارة النقل وشركات نقل الركاب التابعة لها سواء «إيجي باص – غرب ووسط الدلتا للنقل والسياحة – شرق الدلتا للنقل والسياحة»؛ لتوفير أتوبيسات لنقل زائري المعرض يوميًا بداية الساعة 8 صباحا والعودة بهم الساعة 5 عصرًا وذلك من «الفيوم – بني سويف – الإسكندرية – المحلة – شبين الكوم – الإسماعيلية – السويس – المنصورة -الزقازيق - فاقوس».

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