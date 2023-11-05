جامعة حلوان تستعد لافتتاح كليات جديدة تلبي وظائف المستقبل

أكّد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أنَّ الجامعة لديها خطة مستقبلية شاملة الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بتأهيل و تخريج كوادر متميزة من الطلاب مؤهلين لسوق العمل إقليمياً ودولياً و تلبي وظائف المستقبل.

كليات جديدة

وأوضح رئيس جامعة حلوان في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الخطة المستقبلية للجامعة تشمل إنشاء كليات جديدة للفرع الحكومي، أبرزها كليات الزراعات الصحراوية والطب البيطري والتغذية العلاجية.

وأضاف أنَّ العمل بالكليات الجديدة سيبدأ العام المقبل، إذ تبدأ الدراسة بكلية التغذية العلاجية، بينما تمّ الموافقة على إنشاء كلية الزراعة من قبل مجلس الجامعة، ويجري العمل على إنشاء كلية الطب البيطري.