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رئيس جامعة حلوان يستقبل فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم

كتب:

أحمد أبوضيف
01:03 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
اجتماع رئيس جامعة حلوان

اجتماع رئيس جامعة حلوان

استقبل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بكلية التربية الفنية بالجامعة.

 حضر الاجتماع كل من الدكتور نبيل عبد السلام عميد الكلية، والدكتور محمود حامد العميد الأسبق، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل الكلية، والدكتورة هناء محمد الحسيني مدير مركز ضمان الجودة، وممثل الإدارة العليا للجودة. كما حضر من فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، الدكتور أحمد حسين السيد عبد الجواد رئيس الفريق، والدكتورة نادية حسن السيد، والدكتور وجدي رفعت نخلة، والدكتور عمرو عبد القادر.

تطوير الأداء الإداري

و أكد الدكتور السيد قنديل، أنّ الجامعة تمتلك كوادر إدارية متميزة من المراجعين الداخليين الذين يقومون بمهام المراجعة الداخلية الخاصة بتطوير الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المعايير الخاصة بضمان الجودة بكافة كليات وإدارات الجامعة.

جودة التعليم 

كما التقى الدكتور السيد قنديل بقيادات الكلية، مؤكدًا على ضرورة تطوير المعامل التعليمية لتدريب الطلاب لتحقيق جودة التعليم.

وأشار إلى أن جودة التعليم تتحقق من خلال تدريب الطلاب والتطوير للمادة التعليمية، وجودة الأستاذ من خلال اتاحة فرصة للسفر للخارج؛ للاطلاع على الثقافات المختلفة، إضافة إلى جودة المنشأة.

ودعا الدكتور قنديل إلى التفكير بشكل إبداعي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن كلية التربية الفنية من الكليات الرائدة التي تؤكد على فلسفة الجامعة بأنها جامعة تكنولوجية فنية ذات تخصصات فريدة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.