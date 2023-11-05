تنفيذ 98% من أعمال مشروع نفق عرابي في مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن مشروع إنشاء نفق عرابي بمدينة الزقازيق، والمقام بتكلفة 240 مليون جنيه، يُعد محوراً مرورياً جديداً يربط بين شرق وغرب مدينة الزقازيق، ويُسهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة ويعمل على تخفيف حدة الزحام أوقات الذروة.

جاء ذلك خلال تفقده الأعمال النهائية بالنفق بعد أن بلغت نسبة التنفيذ الكلية بالمشروع 98%، بحضور المحاسب على الصناديلي رئيس مركز الزقازيق ورضا بكري رئيس حي أول.

تركيب حواجز خرسانية بين الحارات

واستمع محافظ الشرقية لشرح تفصيلي من المهندس سامي رمضان مدير مشروع نفق عرابي بالشركة بالمنفذة، وتمت الإشارة إلى أن النفق تم إنشاؤه على مسافة 350 مترا طوليا، عباره عن 100 متر بدون سقف باتجاهي ميدان عربي وشارع فاروق، و150 مترا مغلق أسفل خطوط السكك الحديدية، ويضم 4 حارات حارتين بكل اتجاه بمتوسط عرض 14-20 متر وارتفاع 4 مترا، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وجاري الإنتهاء من اعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من العاملين بالمشروع، ومواصلة العمل على مدار اليوم، لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق ودخوله الخدمة الفعلية لتحسين البنية التحتية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.