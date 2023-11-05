«الإسكان»: تخصيص 83 قطعة أرض في 20 مدينة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ 20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمراني متكامل – عمراني مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

تخصيص 83 قطعة أرض لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

وقال الدكتور عاصم الجزار: في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 27 قطعة أرض، بأنشطة (عمراني متكامل – عمراني مختلط – ترفيهي وحدائق – صناعي – تجاري إداري – تجاري سكني – مدرسة – محطة خدمة وتموين سيارات – طبي – مخزن)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص 12 قطعة أرض، بأنشطة (تجاري إداري سكني – تعليمي – صناعي – تجاري إداري – حوشة زراعية – محطة خدمة وتموين سيارات – مجمع ورش)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمراني متكامل)، وفي مدينة بدر، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – تجاري – سكني مختلط).

تم تخصيص 3 قطع أراضي بمدينة الشروق بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري)

وأضاف وزير الإسكان: في مدينة الشروق، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني متكامل – تجاري إداري)، وفي مدينة العبور، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (إداري تجاري سكني – صناعي)، وفي مدينة 15 مايو، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري سكني )، وفي مدينة دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (ورشة)، وفي مدينة حدائق أكتوبر، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (عمراني مختلط – تجاري إداري سكني)، وفي مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة).

تخصيص 5 قطع أراضٍ بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية) بالعبور

وأشار الوزير، إلى أنه في مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري – حضانة – مجمع خدمات للأقمار الصناعية)، وفي مدينة السويس الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (صناعي)، وفي مدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بأنشطة (سكني تجاري – إداري)، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (إداري)، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بأنشطة (تجاري إداري سكني – مخبز)، وفي مدينة المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (تجاري)، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (عمراني متكامل)، وفي مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكني تجاري إداري)، وفي مدينة ناصر الجديدة «غرب أسيوط»، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (كنيسة).