مسجد «المتحابين» يدخل قائمة مشروعات التطوير بالقاهرة.. يقع في الفسطاط الأثرية

تتمتع محافظة القاهرة بنصيب كبير من أعمال التطوير التي تتم في مختلف المجالات، ومنها رفع كفاءة المواقع التراثية الإسلامية والفاطمية، حيث يعمل جهاز تجديد أحياء القاهرة على رفع كفاءة وترميم مسجد «المتحابين»، نظرا لموقعه المتميز.

ونشر تقرير لمحافظة القاهرة أبرز المعلومات عن مسجد «المتحابين».

محتويات مسجد المتحابين

- المسجد على مساحة 430 م2 ويتضمن صحن مصلى الرجال أعلاه القبة الرئيسية، وضريح العارف بالله الشيخ رجب محمد أبو خليل أعلاه قبة ضريحية

- يقع فى منتصف مدينة الفسطاط الأثرية

- تأثر المسجد بالمياه الجوفية التي تغمر البدروم

- تشمل أعمال التطوير تنفيذ أعمال رفع الكفاءة اللازمة للمسجد، وعمل فلتر زلطي وتنفيذ حماية وتدعيم للأساسات.

- يشمل المسجد ملحقات منها غرفة الإمام، غرفة الكهرباء، دورات مياه الرجال، ودور ميزانين بمساحة 147 م2 ، مصلى السيدات يطل على الصحن، وبه دورات مياه السيدات.

تجديد جامع الحتو

وتعد القاهرة بلد الألف مئذنة شاهدة على تاريخ عريق وبها العديد من المباني التراثية من مختلف العصور ومن مساجد القاهرة جامع الحتو، ومن أبرز المعلومات عنه ما يلي: وفق تقرير محافظة القاهرة.

- يقع فى شارع باب النصر

- تاريخ إنشاؤه في عام 1280 هجريا 1863 ميلادية في العصرالعثماني

- سمي الجامع على اسم السيد محمود الحتو وكان تاجر مشهور معروف عنه الصلاح وفعل الخير

- يتكون جامع الحتو من واجهة رئيسية ومدخل يصعد له بدرجات ويفتح على الصحن

- يوجد بالمسجد سبيل

- كان المسجد قبل ذلك مدفن تعلوه زاوية صغيرة تعرف بزاوية الشهداء

- كان معروفا باسم عين الغزال لأن به مدفن يعتقد الناس أنه مدفن الست عين الغزال