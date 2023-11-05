محافظ الشرقية يهنئ بطلة رفع الأثقال رحاب رضوان لحصولها على «ذهبية العالم»

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة ريحاب أحمد رضوان ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي والمقامة بمصر في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر الجاري بصالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

جاء ذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 134 كجم ضمن منافسات وزن 55 كجم، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

يذكر أن البطولة شارك فيها 70 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهي: «إيطاليا، الجزائر، غانا، جورجيا، ناميبيا، مولدوفا، استونيا، المجر، مالاوي، غينيا، كينيا، مصر» إذ تعد أحد البطولات التي تساهم في التصنيف العالمي للاعبين من أجل التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.