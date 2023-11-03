«أزهرية الشرقية»: تفعيل قيمة «الوفاء» ضمن مبادرة أنا الراقي بأخلاقي غدا

أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، جاهزية جميع الإدارات والمعاهد، لتفعيل قيمة «الوفاء»، ضمن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024، اعتبارا من غد السبت 4 نوفمبر.

غرس القيم الرفيعة في المجتمع المصري

وأضاف رئيس المنطقة الأزهرية، أن المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية تهدف إلى الاستفادة القصوى من إمكانات قطاع التعليم الأزهري قبل الجامعي، في غرس القيم الرفيعة المعتبرة في المجتمع المصري، على نحو يُحصِّن الطلاب من السلوكيات المنحرفة والأفكار الهادمة ليكون قدوة حسنة للجميع .

تفعيل قيمة الصبر لتلاميذ الابتدائية والإعدادية

بدوره أوضح منسق المبادرة لمنطقة الشرقية الأزهرية أنه تم تفعيل قيمة الصبر لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية بجانب طلاب المرحلة الثانوية، منوهََا أن تلاميذ رياض الأطفال بجميع الإدارات سيستمر تفعيل سلوك النظافة لهم للأسبوع الخامس على التوالي.

وأضاف منسق المنطقة أن المعاهد بمختلف الإدارات التعليمية نفذت فعاليات قيمة الصبر من خلال عدد من الأنشطة منها مسابقات التربية الفنية، والقصة القصيرة والمسرحيات، وكذلك فقرات مختلفة للإذاعة الأزهرية لطابور الصباح بكافة المعاهد.

كما قام منسقو المعاهد بعقد ندوات تربوية لتعكس قيمة الصبر، منوها أنه سيتم تناول قيمة الوفاء، اعتبارا من غد السبت، يليها قيمة الأمانة، على أن تنتهي قيم الفصل الدراسي الأول بالنظام، وقد تخصص لكل قيمة أسبوعين دراسيين حتى يتشبع الطالب بالقيمة المتناولة ويبقى أثرها لفترة زمنية طويلة.

وبين منسق المنطقة أن من أهم الإيجابيات لهذه المبادرة حتى الآن أنها أتاحت الفرصة أمام الطلاب الموهوبين لصقل وتنمية مواهبهم في مجالات الخطابة والإنشاد والإلقاء والتمثيل والتعبير الفني، فضلاً عن تنمية المهارات الشخصية لمعظم الطلاب، كما أن المبادرة شهدت استحسان وتفاعل إيجابي بين الطلاب وأولياء أمورهم وكذلك بين أفراد المجتمع المدني بمحافظة الشرقية.