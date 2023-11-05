محافظ الشرقية يتابع سير العمل في عدد من المدارس والمنشآت الخدمية ببلبيس

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صباح اليوم، زيارة مفاجئة لقريتي كفر أيوب سليمان وكفر إبراهيم العايدي، التابعتين لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، لمتابعة سير انتظام العمل بالمنشآت التعليمية والصحية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ الشرقية يتفقد المنشآت التعليمية والصحية والخدمية

وبدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة سير انتظام اليوم الدراسي بمدرسة كفر أيوب الإبتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، واطلع على سجل الحضور والإنصراف للاطمئنان على تواجد أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة، مؤكداً ضرورة الالتزام بجدول الحصص الدراسية وتقديم تعليم جيد للطلاب.

وحرص المحافظ على مشاركه تلاميذ المدرسة الحصص الدراسية، للتعرف على كيفية استقبال الطالب للمعلومة المقدمة له من خلال الشرح الذي يقدمه المعلم مطالباً الطلاب بالتجاوب، والتواصل المباشر مع المعلم خلال اليوم الدراسي والاستفادة من الحصص الدراسية المقدمة خلال اليوم.

تحقيق الانضباط داخل المنشآت الصحية

وتوجه محافظ الشرقية لوحدة صحة الأسرة بكفر أيوب سليمان ببلبيس، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، واطلع على سجل الحضور والانصراف، للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

كما تفقد المحافظ عيادة الأسنان ليصدر تعليماته لإدارة الوحدة بالمراجعة المستمرة لأعمال الصيانة للأدوات المستخدمة بمختلف عيادات الوحدة وتحقيق الانضباط داخل المنشأة وحسن استقبال المرضى، وتقديم أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لهم ، وكذلك الإستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة للوصول لمجتمع صحي وسليم.

كما توجه المحافظ لمعاينة قطعة أرض فضاء بالقرية، لبحث إمكانية الاستفادة منها في إقامة مركز شباب لأهالي القرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضية، لممارسة شباب القرية كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية المختلفة مؤكدا ان المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل إقامة المشروعات الخدمية والتنموية لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

نقل المخلفات إلى المدفن الصحي في الخطارة

كما تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية النقطة الوسيطة بالغار، في مركز الزقازيق، لمتابعة أعمال رفع القمامة والمخلفات ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة بمعرفة وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع رئاسة مركز الزقازيق وذلك لتخفيف الإنبعاثات البيئية والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وكلف محافظ الشرقية رئيس مركز ومدينة الزقازيق باستمرار متابعة أعمال وحدة التدخل السريع، وتكثيف ورديات العمل الصباحية والمسائية على مدار اليوم، لسرعة الإنتهاء من رفع تراكمات القمامة من النقطة الوسيطة بالغار، والتي تشمل مناطق (الغار - العصلوجي - حي مبارك - شارع فاروق) ونقلها للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً على الصحة العامة لأهالي القرية ولتخفيف الانبعاثات البيئية والحفاظ على صحة وسلامه المواطنين.