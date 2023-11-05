باحث: تعليق مصر خروج الرعايا الأجانب من غزة في مصلحة الفلسطينيين

اعتبر محمد فتحي الشريف، مدير مركز العرب للأبحاث، أن قارر مصر بتعليق خروج الرعايا الأجانب من غزة عبر معبر رفح بعد رفض إسرائيل خروج الجرحى الفلسطينيين من القطاع قرارا مهما يعبر عن انحياز السلطات المصرية للشعب الفلسطيني وقضيتهم وحقوقهم العادلة، لا سيما تقديم ما يلزم لإسعاف هؤلاء الذين أصابتهم الحرب الممتدة منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف الشريف، لـ«الوطن»، أن القاهرة تضع على رأس أولوياتها أي سبيل من شأنه رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق، وبالتالي فإن مسألة خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة كانت ورقة مهمة استخدمتها الإدارة المصرية للضغط على الجانبين الإسرائيلي والأمريكي والدول التي يحمل هؤلاء الرعايا جنسياتها من أجل دخول المساعدات وإجلاء بعض الجرحى.

وأكد الباحث السياسي أن القرار المصري محل تقدير، وأن القاهرة تؤكد مجدداً أنها لا تخضع لأي إملاءات خارجية، ولن تقبل بأي تعنت إسرائيلي أو أمريكي أو تراجع عن أي اتفاق يتم إبرامه، وإنما تسير وفق ما يحقق مصالح الشعب الفلسطيني فقط لا غير.

تفاصيل القرار المصري بشأن خروج الرعايا الأجانب

كانت قناة «القاهرة الإخبارية» ذكرت أنّ مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة. في نفس السياق، أكّدت مصادر رسمية مصرية لوكالة «رويترز» أنَّ عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ أمس السبت، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وأكّد مصدر أمني ومصدر طبي بمصر أنَّ التعليق جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف.