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«مرصد الأزهر»: التحريض على قصف غزة بقنبلة نووية يكشف عنصرية الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

رؤى ممدوح
02:20 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

قال مرصد الأزهر، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، إن تداعيات العدوان الغاشم والدموي والهمجي على قطاع غزة، كشفت عن الوجه الحقيقي للكيان العنصري وقادته الذين يحرضون على ارتكاب المجازر ضد الشعب الفلسطيني.

تحريض على قصف غزة بقنبلة نووية

وأشار «المرصد» إلى أنّ ذلك التحريض قد بلغ ذروته بتصريح وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، الذي يعارض إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وإلى جانب ذلك يطالب بقصفه بالقنبلة النووية، والتخلص من جميع الفلسطينيين من خلال إبادتهم نهائيًا.

ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين

وأعلن «إلياهو» رغبته في إعادة احتلال غزة مجددًا، وبناء المستوطنات بها بعد تفكيكها في عام 2005م بموجب خطة فك الارتباط، وأكد مرصد الأزهر أن هذه الكراهية العمياء والعنصرية البغيضة تتجلى في أرقام شهداء غزة الذين وصل عددهم إلى 9488 شهيدًا، منهم 3900 طفل و2509 سيدات، وهي أرقام تكاد تتقارب مع أرقام النكبة الفلسطينية 1948م.

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