مصر ترفض إجلاء الرعايا الأجانب بعد وقوف إسرائيل أمام نقل المزيد من الجرحى

أكّدت مصادر رسمية مصرية لوكالة «رويترز» أنَّ عمليات الإجلاء من قطاع غزة إلى مصر عبر معبر رفح معلقة منذ السبت، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

رفض إجلاء الرعايا الأجانب

وأكّد مصدر أمني ومصدر طبي بمصر أنَّ التعليق جاء بعد ضربة إسرائيلية على سيارات إسعاف، ورفضت مصر إجلاء الرعايا الأجانب بعد رفض إسرائيل إجلاء المزيد من الجرحى من مستشفيات غزة.

تجدر الإشارة إلى أنَّ الدفعة الأولى من الجرحى والمرضى الفلسطينيين، الذين استقبلتهم مصر من قطاع غزة، بلغت نحو 80 مصابا وجريحا، وسط انتشار مكثف لسيارات الإسعاف، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.

40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح

وهناك أكثر من 40 سيارة إسعاف تقف أمام معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين، فيما كانت مستشفيات الشيخ زويد والعريش تستعد لاستقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة، مع تواصل الجهود المصرية لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان سابق، أن 70 مصابا، من أصل 80، خرجوا من غزة للعلاج في المستشفيات المصرية، بسبب استشهاد بعضهم، ومعالجة آخرين.