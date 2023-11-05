طفلة فلسطينية تبكي بعد بتر قدميها في قصف منزلها بغزة: «ازرعوا لي ساقي» (فيديو)

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تبتر أحلام الأطفال، شهداء وجرحى بجروح خطيرة صعب أن يداويها الأطباء، صمود من الجميع حتى كبار السن أمام وجه الاحتلال، صراخ وعويل السيدات والأطفال تحت الأنقاض لا يتوقف.

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو مؤثر يظهر فيها صراخ طفلة تُدعى ليان الباز، وهي تحت أجهزة التنفس الصناعي في مستشفى مجمع ناصر الطبي، بعدما فقدت قدميها في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، لتقول بكلمات قاسية على القلوب «بديش أطراف صناعية بديش، بدي أطراف زراعية، رجلية بيتزرعوا».

يوقظ الطفلة ليان الألم الحاد في المستشفى الذي ترقد فيها، وقد تملكها الرعب بعدما بُترت ساقيها، وشاهدت بنفسها القصف العنيف على منزلها، والتي كان السبب الكبير في عجزها.