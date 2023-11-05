رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

طفلة فلسطينية تبكي بعد بتر قدميها في قصف منزلها بغزة: «ازرعوا لي ساقي» (فيديو)

كتب:

أحمد عادل موسى
03:39 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
الطفلة ليان الباز

الطفلة ليان الباز

طائرات الاحتلال الإسرائيلي تبتر أحلام الأطفال، شهداء وجرحى بجروح خطيرة صعب أن يداويها الأطباء، صمود من الجميع حتى كبار السن أمام وجه الاحتلال، صراخ وعويل السيدات والأطفال تحت الأنقاض لا يتوقف.

نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو مؤثر يظهر فيها صراخ طفلة تُدعى ليان الباز، وهي تحت أجهزة التنفس الصناعي في مستشفى مجمع ناصر الطبي، بعدما فقدت قدميها في غارة شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة، لتقول بكلمات قاسية على القلوب «بديش أطراف صناعية بديش، بدي أطراف زراعية، رجلية بيتزرعوا».

يوقظ الطفلة ليان الألم الحاد في المستشفى الذي ترقد فيها، وقد تملكها الرعب بعدما بُترت ساقيها، وشاهدت بنفسها القصف العنيف على منزلها، والتي كان السبب الكبير في عجزها.

اقرأ المزيد:

وصول طائرة مساعدات تابعة لليونيسيف إلى مطار العريش لإرسالها إلى غزة

أستاذ في العلاقات الدولية: قرار مصر بوقف خروج الرعايا الأجانب من غزة «صائب»

السلطات الصحية في غزة: لم نتمكن من إخراج الجرحى إلى مصر لليوم الثالث

«مرصد الأزهر»: التحريض على قصف غزة بقنبلة نووية يكشف عنصرية الاحتلال الإسرائيلي

إصابات أهالي غزة تصدم الأطباء المصريين.. شكوك حول سلاح محرم دوليا
بقلم أحمد عادل موسى