وصول طائرة مساعدات تابعة لليونيسيف إلى مطار العريش لإرسالها إلى غزة

وصلت منذ قليل طائرة مساعدات تابعة لمنظمة اليونيسيف إلى مطار العريش، تمهيدًا لنقلها إلى غزة، وفقًا لنبأ عاجل نقلته قناة «إكسترا نيوز».

فتح معبر رفح

وحظيت مصر خلال الساعات الماضية بإشادات دولية واسعة، بعد فتح معبر رفح واستقبال مصابي قطاع غزة، لعلاجهم في المستشفيات الميدانية والشيخ زويد والعريش للعلاج، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

ونجحت الجهود المصرية في الإفراج عن سيدتين محتجزتين في قطاع غزة، إذ وصلتا إلى معبر رفح، واستقبلتهما الأطقم الطبية المصرية، واتخذت الإجراءات الطبية اللازمة معهما.