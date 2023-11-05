وزيرة الصحة الفلسطينية تنتقد الصمت الدولي: 30 يومًا من القتل في غزة ألا تكفي؟

طالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، جميع وزارات الصحة في جميع أنحاء العالم، وكذلك الجمعيات والنقابات الطبية والرعاية الصحية، باتخاذ إجراءات وإدانة المذابح اليومية التي تستهدف غزة، بما في ذلك الرعاية الصحية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الاحتلال يواصل استهداف كل شيء في قطاع غزة

وقالت «الكيلة»، في بيان صحفي، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف كل شيء في قطاع غزة، بما في ذلك المستشفيات وأماكن العبادة ومراكز الإيواء داخل المدارس، في تجاهل صارخ لجميع القوانين الدولية.

وأوضحت الوزيرة، أن «المذابح المستمرة خلال الأيام 30 الماضية أسفرت عن أكثر من 9700 شهداء بينهم 4800 طفلا.. هذه المذابح لم تسلم الطاقم الطبي، حيث كان أكثر من 150 من العاملين في مجال الرعاية الصحية من بين الشهداء».

توفير ممر إنساني آمن على الفور

وطالبت بتوفير ممر إنساني آمن على الفور للسماح بتدفق المساعدات والأدوية والوقود إلى غزة، خاصة في ضوء الهجمات الإسرائيلية المتعمدة على قوافل سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى، مما يعيق نقلهم إلى معبر رفح لتلقي العلاج في مصر، مشددة على أن «الأخلاق والقوانين والإنسانية لا يمكن تقسيمها، ويواجه العالم اختبارا حقيقيا لأمانة شعاراته التي تدعو إلى التعاطف ونبذ العنف وحماية الأطفال والنساء»، موجهة حديثها للمجتمع الدولي، قائلة: «أليست 30 يومًا من القتل كافيًا؟».