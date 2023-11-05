«لا فرار من الموت».. مصور فلسطيني يكشف 7 سيناريوهات مأساوية في غزة

«لا فرار من الموت»، يبدو أن هذا الشعار رفعه الفلسطينيون في ظل استمرار الحرب على غزة والتي قاربت الشهر، حيث بدأ يوم 7 أكتوبر الماضي، وتحديدا بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية عملية «طوفان الأقصى».

مقصلة الموت تطارد أبناء غزة أينما ذهبوا

بين عشية وضحاها وجد أبناء غزة أنفسهم تحت مقصلة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يرتكب جريمة تلو الأخرى وسط حصار مشدد على المواطنين الذين يحاولون النجاة منه بكل الطرق، إلا أن 7 سناريوهات كشفها المصور الفلسطيني صالح الجعفراوي، أوضحت كيف يلاحق الموت الجميع أينما ذهبوا أو حاولوا الهروب.

7 سيناريوهات تكشف تفاصيل جرائم الاحتلال في غزة

- قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل المواطنين، والذي راح ضحيته الآلاف خلال أقل من شهر.

- في حال اختيار البعض الهروب إلى الجنوب والذي أعلنت قوات الاحتلال أنه مكان «أمن»، يتم قصف السيارات المدنية التي تنقل النازحين.

- قصف المدارس التي يسكنها النازحين منذ بداية الحرب.

- قصف سيارات الإسعاف التي تنقل الناجيين، ليتم مطاردتهم أثناء محاولة إسعافهم.

- بحسب الصحفي الفسطيني: «إذا صار ووصلت المستشفى سيقصفونها»، هكذا كشف الجعفراوي عن خامس السيناريوهات التي واجهت أبناء غزة.

- قصف عناصر الدفاع المدني أثناء محاولاتهم انتشال الجثث من تحت الأنقاض، أو إنقاذ المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.

- آخر السيناريوهات كان أشد قسوة، بعدما كشف عن استهداف عمال المقابر خلال محاولة دفن الشهداء.

وينفذ الاحتلال الصهيوني جرائم إبادة جماعية منذ يوم 7 أكتوبر داخل قطاع غزة، أسفرت عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى، في الحرب المستمرة على مدار 28 يوما.