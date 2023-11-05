خالد حنفي ضيف «ملعب الفن» مع مصطفى عمار على راديو «أون سبورت» الليلة

يحل الكاتب الصحفي خالد حنفي، رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون ضيفًا الليلة ببرنامج «ملعب الفن»، على راديو «أون سبورت إف إم»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، على الهواء مباشرة في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

يتحدث «حنفي»، عن قناة «القاهرة الإخبارية» بمناسبة مرور عام على انطلاقها وكيف أصبحت في فترة قصيرة ذراعًا إعلاميًا كبيرًا لمصرنا الحبيبة.

كما يتطرق «حنفي» في الحديث عن دور الإعلام و الصحافة المصرية في كشف مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

كما يتحدث عن انتصار الإعلام المصري وكشف الحقائق كاملة بأحداث غزة الأخيرة.

يُذكر أنَّ برنامج ملعب الفن، يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع على الهواء مباشرة في تمام الساعة 11 مساءا، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار على راديو «أون سبورت إف إم»، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أشرف شرف.