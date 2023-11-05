«حياة كريمة»: نسعى لتوفير الدعم الإنساني وتأمين احتياجات الأهالي في غزة

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها في دعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهة لقطاع غزة، معلنة إطلاق مبادرة «من إنسان لإنسان»، تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات إلى غزة، واستعدادا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.

وأكدت «حياة كريمة» أنها تسعى لتوفير الدعم إلى الشعب الفلسطيني من خلال تأمين احتياجاتهم من الطعام، الدواء، الملابس، والبطانيات، مشيرة إلى أن المتطوعين يعملوا بجهد على مدار الساعة لتجهيز وتوزيع القوافل الطبية، موجهة الشكر لجميع المتبرعين على مساهمتهم القيمة في تخفيف العبء والمعاناة عن أهلنا الأعزاء في فلسطين.

طرق التبرع عبر «حياة كريمة»

وحددت المؤسسة طرق التبرع لها والحسابات البنكية التي يمكن التبرع عليها لدعم أهالي غزة، وذلك من خلال:

البنك التجاري الدولي 100058267915

* بنك مصر 1160000000018501

* البنك الأهلي المصري 1003171263956002025

* البنك العربي الأفريقي الدولي 1104533910020205

او يمكن التبرع عن طريق :- ميجا خير- رسالة نصية على رقم 9509.

وكذلك يمكن التبرع عن طريق الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة.