فوائد شهادات بنك مصر.. «العائد يصل لـ22%»

دائما ما يطرح بنك مصر العديد من الشهادات الادخارية بالعملة المحلية المصرية، وتختلف الشهادات بحسب المدد وقيمة العائد الموجود على كل شهادة، حيث سيختار العملاء ما يناسب احتياجاتهم من قبل تلك الشهادات، بغرض ادخار الأموال والحفاظ عليها من التآكل جراء حالة التضخم العالمية التي تشهدها اقتصاديات كل دول العالم، وضمن فوائد شهادات بنك مصر فتستعرض «الوطن» أبرز شهادات بنك مصر حاليا.

شهادات بنك مصر 2023 ذات العائد الشهري

بحسب ما أعلنه البنك، فإن فوائد شهادات بنك مصر ذات العائد الشهري تنقسم لـ:

شهادة ابن مصر 2

تم طرح تلك الشهادة بالعملة المحلية والجنيه المصري، وتصل مدة الشهادة لـ3 سنوات لحين انتهائها، كما تعتمد الشهادة على دورية صرف العائد بشكل شهري، ومعدل العائد في السنة الأولى يصل لـ22%، وفي السنة الثانية يصل لـ18%، وفي السنة الثالثة يصل لـ16%.

يتثنى للعميل شراء الشهادة بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها، في حين يصل معدل العائد من قبل الشهادة لـ19%.

الشهادة الثلاثية

طرح البنك شهادة أخرى وصفها البعض بالجيدة، حيث يتثنى للعميل شرائها بداية من 500 جنيه ومضاعفاتها، ويمكنه شرائها بالجنيه المصري، وتصل دورية عائدها بشكل شهري، وعائد متغير يوميا.

شهادة ادخار الـ5 سنوات

طرح البنك شهادة ادخار بالعملة المحلية المصرية وتصل مدتها لـ5 سنوات كاملة، وبدورية صرف عائد بشكل شهري، ومعدل عائد تصل لـ12.25%، ويتثنى للعميل شراء الشهادة من فئة 1200 جنيه ومضاعفاتها.

شهادة ادخار تصل لـ7 سنوات

طرح البنك كذلك شهادة إدخار بعملة الجنيه المصري، وتصل مدة الشهادة لـ7 سنوات كاملة، بدورية صرف عائد شهري، ومعدل العائد فيها يصل لـ 12.75%، ويتثنى له شراء الشهادة بداية من 750 جنيها ومضاعفاتها.