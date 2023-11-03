فوائد وطرق الحصول على البطارخ «المرملة والخشنة» دون شرائها منفصلة

أكد حمدي شرابي، رئيس جمعية الصيد الآلي بالبرلس، في محافظة كفر الشيخ، أن شهر نوفمبر الجاري هو موسم ظهور البطارخ في أسماك البوري، والبلطي، والرنجة، حيث تكثر به عمليات التخصيب لدى الأسماك لإنتاج تلك البطارخ المفيدة للإنسان، مشيرا إلى أنك ليست بحاجة لشراء البطارخ بشكل منفصل، ولكنك بإمكانك الحصول عليها بنفس سعر شراء كيلو البلطي، والبوري، والرنجة.

البطارخ المرملة والخشنة في الأسماك

وأضاف «شرابي»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن عملية اكتشاف البطارخ المرملة والخشنة عند شرائك أسماك البلطي، والبوري، والرنجة، بسيطة وسهلة للغاية، وهي كالتالي:

- عند شراء الأسماك السابق ذكرها، عليك أن تقوم بالضغط على بطن السمكة من الخارج، إذا كان ملمس البطن لها طري فهي تحتوي علي بطارخ مرملة، وهي مميزة ذات طعم شهي للغاية.

- إذا كانت بطن تلك السمكة خشنة ومنتفخة، هنا يكون الجواب أنها تحتوي على البطارخ الخشنة.

فوائد عديدة للبطارخ

قالت الدكتورة لمياء لطفي أستاذ التغذية بجامعة كفر الشيخ، في تصريحات لـ«الوطن» إن البطارخ لدى الأسماك سواء البوري، أو البلطي، والرنجة، وغيرها من الأسماك ، تحتوي علي الفوائد التالية:

- تحتوي البطارخ على السيلينيوم، علاوة على فيتامين ب، وفيتامين د، والماغنيسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

- تحافظ على صحة القلب لدى الإنسان.

- تعمل على تقليل أعراض التهاب المفاصل لدى الإنسان خاصة من كبار السن.

- تعمل على تعزيز صحة العين.

- تساعد في تأخير ظهور علامات الشيخوخة لدى الإنسان.

- لها دور كبير في عملية انخفاض خطر متلازمة التمثيل الغذائي.

- تعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء لدي الإنسان.

- تعمل على تنشيط وظائف وخلايا المخ، والعظام أيضا لدى الإنسان.

عدم الإفراط في تناولها

وأضافت الدكتورة «لمياء»، أن الإفراط في تناول البطارخ من قبل المواطنين، يكون له مردود صحي غير جيد علي صحتك، حيث تساهم في تكوين الصوديوم، والدهون، والأملاح، وهو الأمر الذي يؤثر علي صحة الكبد والكلي، وزيادة الوزن بجسم الإنسان.