شهادة استثمار مميزة بالبنك العربي الإفريقي.. اكسب 65% من وديعتك

دائما ما يسعى المواطنون إلى تعظيم مدخراتهم والحفاظ عليها من التآكل على خلفية الأزمات المالية العالمية التي تعانيها أغلب دول العالم، الأمر الذي يدفع أصحاب الأموال للبحث عن أفضل الطرق للحفاظ على مدخراتهم والمضي قدما نحو تحقيق تقدم ملموس في مدخراتهم حتى لا يبددها التضخم.

تتسابق البنوك في طرح عدد من الشهادات المختلفة ذات العائد الكبير من أجل كسب رضاء عميلها في المقام الأول، وكذا الحفاظ على أمواله ومدخراته من التآكل وزيادة أرباحه، كان أبرزها شهادة الاستثمار الأخيرة التي طرحها البنك العربي الأفريقي، والتي تساعد في تحقيق أرباح لصاحبها وصلت لـ65% من قيمة الوديعة التي قام بموجبها شراء شهادة في ذات البنك.

يتيح البنك العربي الإفريقي الشهادة الجديدة بمزايا عدة:

- قدم البنك الشهادة للأفراد العاديين فقط والأشخاص الاعتبارية.

- يمكن للعميل في البنك الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان بالتقسيط على المشتريات.

- يصل حد الشهادة الأدنى من أجل إصدار الشهادة مبلغ الـ5000 جنيه ومضاعفاته، دون اشتراط حد أقصى لفتح الشهادة.

- طرح البنك مدة استثمار في تلك الشهادة تصل لـ 3 سنوات.

- يصل السعر التراكمي على الشهادة وصولا لنهاية المدة إلى 65%، ويتم صرفها بنهاية المدة المقررة لها.

- أتاح البنك الشهادة الجديدة ووفر إمكانية الاقتراض عليها بنسب تصل لـ80% من أصل المبلغ الذي جرى إيداعه في الشهادة.

- لن يجدد البنك العربي الأفريقي الشهادة عقب انتهاء تاريخ الإيداع ومع مجيء ميعاد استحقاقها.

مزايا يقدمها البنك العربي الأفريقي لعملائه

يذكر أن البنك أتاح كذلك فرصا للمواطنين الراغبين في شراء منزل جديد، عبر خدماته المقدمة لعملائه في الحصول على تمويل عقاري وفق شروط وضعها البنك، وأتاح البنك بموجبها ميزة السداد على مدة تصل لـ15 عاما، بحد أدنى لسن المتقدم 25 سنة، وحد أقصى للسن يصل لـ65 عاما.