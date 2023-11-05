رئيس جامعة أسيوط: انطلاق فعاليات منتدى «Cop28-Assiut» الثلاثاء المقبل

تشهد جامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، استعدادات مكثفة، تمهيدًا لانطلاق فعاليات المنتدي البيئي «Cop28-Assiut»، الذي ينظمه قطاع شؤون البيئة وخدمة المجتمع، بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب، والممتدة فعالياته خلال شهر نوفمبر الجارى، تحت شعار «الحلم الأخضر».

مخاطر المشكلات البيئية

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي، أنّ فعاليات المنتدى، تنطلق بعد غدٍ الثلاثاء 7 نوفمبر؛ بمشاركة ممثلي الجامعات الحكومية والخاصة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وذلك في إطار حرص جامعة أسيوط على توسيع نطاق التعاون للحد من مخاطر المشكلات البيئية، وإعادة تدوير المخلفات، وأسس الحفاظ على الموارد البيئية، وزيادة توجه الدولة المصرية نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة، والمتجددة، وتعزيز ركائز التنمية المستدامة.

واستعرض «المنشاوي»، الترتيبات الخاصة بفعاليات المنتدى الذي ينظمه قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع قطاع شؤون التعليم والطلاب بالجامعة، لخروجه بالشكل الذي يليق بالجامعة.

الجامعات المشاركة في المنتدى

وأوضح الدكتور محمود عبد العليم، أنّ الجامعات المشاركة في وقائع المنتدى، هي: «الوادي الجديد، أسيوط الأهلية، الأزهر فرع أسيوط، بدر، سفنكس، أسيوط الجديدة التكنولوجية، الكلية المصرية الألمانية بأسيوط، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والكلية التكنولوجية بوسط الوادي».

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، أنّ وقائع المنتدى ستبدأ بتقديم طابور عرض طلاب الجامعات المشاركة، وإطلاق إشارة البدء، يعقبها ندوة بيئية بعنوان «المياه.. نبع الحياة»، وذلك ضمن سلسلة من الندوات البيئية الأسبوعية، التي تنظمها الجامعة خلال فاعليات المنتدى بحضور طلاب الجامعات المشاركة..