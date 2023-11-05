مركز السيطرة والتحكم لخط قطارات «بني سويف - أسيوط».. أعلى معدل أمان في العالم

أعلنت وزارة النقل، تشغيل مركز السيطرة والتحكم لخط قطارات «بني سويف - أسيوط»، من برج المنيا، خلال فعاليات معرض النقل الذكي، وتستعرض «الوطن» أبرز المعلومات عن هذا المشروع في السطور التالية.

مركز السيطرة والتحكم لخط قطارات «بني سويف - أسيوط»

- يبلغ طول الخط 250 كيلومترا، من تنفيذ شركة «الستوم» العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS).

- النظام يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع، وهو أعلى معدل أمان في العالم.

- يتكون المشروع من 15 برجا رئيسيا و24 برجا ثانويا و 86 مزلقانا

- يهدف إلى زيادة عوامل الأمان والتحكم والسيطرة في سلامة وأمن مسير القطارات.

- المساهمة في تقليل فترة التقاطر بين القطارات وزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وذلك بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد.

أعلى معدلات السلامة والأمان

- تحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان ومتابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات.

- توفير نظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.