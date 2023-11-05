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رئيس جامعة أسيوط يصدر قرارا بتشكيل الهيكل الإداري لمكتب العلاقات الدولية

كتب:

حسن عبد النعيم
10:35 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
رئيس جامعة أسيوط

رئيس جامعة أسيوط

أصدر الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، قراراً إدارياً، اليوم الأحد، بتشكيل الهيكل الإداري؛ لمكتب العلاقات الدولية، وشئون الجامعات العربية بالجامعة، لمدة ثلاث سنوات.

تشكيل الهيكل الإداري لمكتب العلاقات الدولية 

وقال الدكتور احمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، إن التشكيل الجديد شمل تكليف الدكتور جمال جمال عبد الرؤوف بدر الأستاذ بكلية العلوم، ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتعيينه مديراً، ومنسقاً للمكتب، وتعيين الدكتورة منال عبد الله محمد الأستاذ بكلية الطب البيطرى، منسقاً مساعداً لشئون العلاقات الدولية، إلي جانب تعيين الدكتورة أسماء جابر على مهران الأستاذ المساعد بكلية الآداب، منسقاً مساعداً لشئون الجامعات العربية.

العلاقات مع الجامعات المرموقة 

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة، على توطيد العلاقات مع الجامعات المرموقة، وإنجاح المشروعات القائمة في اطار البروتوكولات المعقودة، ومواصلة نشاطها الدولي مع الجامعات، والمؤسسات العلمية، وزيادة شراكاتها، ومجالات تعاونها.

استعدادات مؤتمر البيئة بجامعة أسيوط 

كان الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط ناقش استعدادات جامعة أسيوط لإنطلاق مؤتمر البيئة والذي يشارك فيه مجموعة من الجامعات بالمحافظة والوادي الجديد .

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