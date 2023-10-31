مدير مكتب الدكتور هاني الناظر: لا صحة لعلاجه على نفقة الدولة

كشف شادي إمام حسن، مدير مكتب الدكتور هاني الناظر، تفاصيل الحالة الصحية لهاني الناظر، بعد ارتفاع درجة حرارته، ودخوله العناية المركزة.

آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

وكتب شادي إمام حسن، منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي قائلا: «الأصدقاء والمتابعين الأفاضل هذا البوست لسببين السبب الأول هو أني أطمن حضراتكم نسبيا عن الحالة الصحية للأب الغالي هاني الناظر، فقد أعلن الدكتور محمد الناظر فجر السبت عن تدهور حالة الصحية، ودخوله الرعاية المركزة، وقد حدث ذلك فعليا بسبب عدوى بكتيرية، أدت إلى ارتفاع الضغط ودرجة الحرارة، مما استلزم دخوله الرعاية المركزة، وبفضل الله اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر، استقرت الحالة إلى حد ما، لكن رأي الأطباء استمرار الدكتور هاني الناظر، في الرعاية حتى تستقر الحالة تماما، ويتم القضاء على هذه العدوى ومن ثم يستطيع الأطباء البدء في الجلسة الثانية».

جلسات الكيماوي

وأضاف شادي إمام حسن: «من جلسات الكيماوي المحددة شفاك الله وعافاك يا أبي الغالي الدكتور هاني الناظر لا تنسوا ما نحن به من فضل بسبب الله عز وجل أولا ثم دعاء حضراتكم جميعا، ولذلك أكرر الرجاء الدعاء لطبيب الإنسانية الدكتور هاني الناظر لعل من بيننا دعوة صادقة يقبلها المولى سبحانه وتعالى، والسبب الثاني ما يتردد عن صدور قرار بالعلاج على نفقة الدولة هذا لم يحدث تماما حتى الآن، أما إذا حدث ذلك فهذا أيضاً حق لهذا الطبيب الإنسان الذي أفني حياته العمل بالمركز القومي للبحوث حتى تولى رئاسته من عام 2001 حتى عام 2009».

وأوضح «شادي»، أن هاني الناظر تولى عدة مناصب سياسية، وهو من رجال الدولة الشرفاء الذين يستحقون دعم الدولة في هذه المحنة الصعبة وحدوثه سيكون من تدخل الأساتذة والقيادات التي تعلم قيمة الدكتور هاني الناظر، وأن هذه الفترة والظروف التي يمر بها تحتاج كل الدعم المعنوي والمادي لذلك الرجل الذي يستحق فعلا».

ونهى حديثه كاتبا: «آسف على الإطالة، وأكرر الدعاء يُغير القدر.. الدعاء يُغير القدر.. الدعاء يُغير القدر.. ربنا يتم شفاك على خير وتقوم بالسلامة لكل أحبابك أبي الغالي».