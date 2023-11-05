«سياحة بيئية واستثمار مربح».. «الفيوم» أكثر المحافظات جذبا لمحبي «الطيور المهاجرة»

محافظة الفيوم واحدة من أكثر المحافظات التى تشتهر بسياحة مشاهدة الطيور، لوجود بحيرتين بها، وهو الأمر الذى يمثل عنصر جذب كبير للطيور التى تهاجر إليها كى تنعم بالطقس الفريد الذى تتمتع به المحافظة، ومن هذه النقطة قرّر أحمد منصور، مرشد سياحى للطيور المهاجرة أن يستثمر هذه الميزة فى الترويج لسياحة مشاهدة الطيور المهاجرة، التى تأتى من أوروبا إلى الفيوم، وخلفها يأتى السياح من جميع أنحاء العالم فى رحلة خاصة لمشاهدتها والاستمتاع برؤية تجمّعاتها النادرة، التى لا تحدث فى موطنها الأصلى.

مع بداية عام 2001 بدأ اهتمام «منصور» بالطيور المهاجرة بعدما شارك فى مشروع هولندى كان يهدف فى المقام الأول إلى تنمية سياحة مشاهدة الطيور، والتى لم تكن محل اهتمام خلال تلك الفترة، ولكن زاد الاهتمام بها الآن: «باحب الطيور وبتعجبنى أشكالها علشان كده قررت أقرب أكتر من العالم الفريد ده، وماكانش قدامى غير المشروع الهولندى، اللى من خلاله قررت أركز فى مجال الإرشاد المتعلق بسياحة الطيور المهاجرة، خصوصاً بعد المشروع ما وصل قرية تونس، وبدأت بالفعل آخد تدريبات وكورسات علشان المجال مش سهل، ولازم تكون واعى وفاهم كل حاجة عن الطيور المهاجرة وعن سلوكياتها وخصائصها، علشان تقدر تجذب السياح».

بشغف شديد أحب «منصور» هذه المهنة التى يرى أنها مهمة جداً، خاصة حينما يحصل المرشد على رخصة من هيئة تنشيط السياحة، وهو ما حصل معه بالفعل، لأن ذلك الأمر يجعله يعمل بحرية، محاولاً تطوير المهنة وجلب نظارات جديدة لرؤية أوضح للطيور: «بقالى 21 سنة شغال فى المجال ده تحديداً، وبقى ليّا زباين كتير بيكلمونى مباشرة علشان الرصد». ويتابع: «الناس فاهمة أن الفيوم مكان للصيد وبس، لكن الحقيقة غير كده، دلوقتى عندنا رحلات سفارى لمشاهدة الطيور، وده أمر مهم جداً فى تنشيط السياحة».

الطيور المهاجرة بعد رحلتها إلى أفريقيا تتّخذ من مصر معبراً لها، وهنا تقرّر بعض الأنواع الإقامة فى مصر، نظراً للطقس المعتدل صيفاً وشتاءً، عن هذه الظاهرة يقول «منصور» إنه بالفعل هناك طيور مهاجرة أصبحت مقيمة فى محافظة الفيوم طوال العام، منها البلاشون والكوهية والفلامنجو المهاجر: «عندنا أنواع تانية من الطيور استقرت فى مصر، علشان توافر الغذاء اللى بتحبه هذه الطيور وكمان الجو الملائم والمقارب لبيئة الطيور الأصلية، علشان كده بقى عندنا تنوع مهم فى الطيور المقيمة فى مصر، وزادت الأنواع دى خلال الفترة الأخيرة».

سياحة مشاهدة الطيور المهاجرة هى نوع من السياحة التى تنمو بقوة وتمكنت من جذب عشرات السياح إليها، ومع الحديث المستمر عنها تنتعش حركتها بشدة: «السياح بييجوا علشان الطيور، وده نوع مختلف من السياحة، لأنه فى العادى السائح بييجى علشان الآثار أو المناطق الجديدة، لكن إن السائح يقطع رحلة طويلة علشان يكون خلف الطيور، فدى حاجة جديدة علينا فى مصر، وفى نفس الوقت هتفتح سكة جديدة لتنشيط السياحة، واللى من خلاله هنقدر نجذب آلاف السياح المحبين للحياة البرية».