حسين هريدي: ما يحدث في غزة هدفه إعادة رسم الشرق الأوسط

علّق السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على تصريح الوزير الإسرائيلي المتطرف الذي اقترح ضرب غزة بالنووي، قائلا إن هذا الأمر ليس جديدا على المسؤولين في دولة الاحتلال، إذ كان رئيس الوزراء الإسرائيلي في الفترة قبل العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، يتمنى ابتلاع البحر المتوسط لغزة، ومن ثم جاء بعد هذا التصريح بحوالي 25 عاما تعبير رئيس وزراء إسرائيل في ذلك الوقت بأنه يريد اختفاء قطاع غزة من الوجود.

تصريح الوزير الإسرائيلي ليس غريب

وأضاف «هريدي»، خلال حواره على قناة«dmc»، أن ما قاله الوزير الإسرائيلي ليس غريبا، إذ إنه وزير في حكومة من أكثر الحكومات اليمينية تطرفا في تاريخ إسرائيل، ورئيس الحكومة يؤمن بمبادئ الصهيونية الدينية، مشيرا إلى أنه ما يجب التوقف عنده في تصريح الوزير هي الرغبة في إبادة شعب بأكمله سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وتابع: "نحن أمام حكومة واستراتيجية إسرائيلية لإجبار الشعب الفلسطيني على ترك دياره مثلما حدث في 1948"، مشيرا إلى أن الإعلام بأكمله يسلط الضوء على ما يدور في غزة دون النظر إلى ما يحدث بالضفة الغربية التي تشهد اعتداءات من قبل المستوطنين الذين يحتمون في الجيش الإسرائيلي.

البيت الأبيض يدير المشهد الحالي في غزة

ويرى، أن ما يحدث الآن في فلسطين يتعلق بمستقبل الفلسطينيين في أراضيهم وشكل الشرق الأوسط فيما بعد، متابعا: "أنا أخشى مما نشاهده الآن في غزة، إذ إنه جزء من كل بمعنى آخر أنه يُعاد رسم الشرق الأوسط وتوزيع القوى داخله ولكن الشعب الفلسطيني من يدفع الثمن"، موجها التحية والتقدير للمقاومة الفلسطينية التي استطاعت الوقوف أمام جيش الاحتلال لمدة 4 أسابيع حتى الآن، مؤكدا أن من يُدير المشهد الحالي ليس نتنياهو بل البيت الأبيض في واشنطن.