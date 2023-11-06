جيش الاحتلال الإسرائيلي: أوقفنا إطلاق النار لساعات بمناطق في شمال غزة على مدار يومين

أفاد متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنه على مدار يومين أوقفنا إطلاق النار بمناطق معينة في شمال قطاع غزة لساعات ودعونا الفلسطينيين إلى التحرك من المكان، جاء ذلك خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

يذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ‏أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.