مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان: الفيتو الأمريكي يحمي إسرائيل

قال إبراهيم خريشة مندوب فلسطين الدائم بمجلس حقوق الإنسان، إن الفيتو الأمريكي يحمي إسرائيل ويضعها فوق القانون الدولي، مضيفا أنه لا يجوز بقاء الولايات المتحدة متفردة في قيادة العالم.

وأضاف، خلال نبأ عاجل نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن الدولي يحاولون العمل على استصدار قرار بوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا: «نحاول أن نعمل مع المنظمات الدولية المعنية بالصحة وحقوق الإنسان لتخفيف معاناة الشعب ‏الفلسطيني».

الجدير بالذكر أن وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» أفادت ‏أن آلة الحرب الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وقصفت زوارق الاحتلال الحربية بعدة قذائف مناطق متفرقة شمال غرب مدينة غزة، وذلك تزامنا مع غارات الطائرات الحربية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم الشاطئ غرب غزة، والمناطق الساحلية المحيطة، إضافة إلى إطلاق قنابل وصواريخ فسفورية في المنطقة.