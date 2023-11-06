إمام مسجد الحسين: الشهيد ينجو من فتنة القبر (فيديو)

قال الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين، إنّ النبي صلى الله عليه وسلم أكد أن الشهيد بمجرد دخوله إلى القبر، فإن رائحة دمه تكون كالمسك.

الشهيد لا يفتن فى قبره

وأضاف إمام مسجد الحسين خلال لقائه ببرنامج « واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي على قناة «الحياة»، أن النبي محمد قال عن الشهيد، إنه لا يفتن أبدًا فى قبره، كما أن النبي علمنا أن نقول بعد التشهد وقبل السلام «اللهم أنى أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة عذاب القبر».

وأوضح أن الشهيد فى قبره لا يفتن، حيث أنه ينجو من هذة الفتنة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم «كفى ببارقة السيوف على رقابته فتنة»، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول «عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس فى سبيل الله».