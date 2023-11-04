فارس قطرية ضيفا على «واحد من الناس» في حلقة خاصة عن الشهيد

يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، في برنامج واحد من الناس، الشيخ مصطفى عبد السلام إمام مسجد الحسين، والذي يتحدث عن الشهيد ومكانته في الإسلام وهل الشهداء أحياء، فضلا عن استضافته للشاعر فارس قطرية للحديث عن معاناة الشعب الفلسطيني من ويلات القصف على غزة.

يأتي ذلك في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء غد الأحد، للحديث عن فضل الشهيد ومكانته في الجنة، كما يستضيف البرنامج المنشد الدينى الشيخ إيهاب يونس.

ضيوف حلقة الأحد

ويقدم ويشدو خلال حلقة برنامج من الناس يوم الأحد، بأجمل الابتهالات الدينية الجميلة.

وفي الفقرة الثانية يستضيف عمرو الليثي الشاعر فارس قطرية والذي يتحدث عن فلسطين ومعاناة أهلها جراء العدوان والاحتلال من خلال العديد من الأبيات الشعرية المؤثرة.

موعد وقنوات عرض برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس، تقديم الإعلامي عمرو الليثي، في العاشرة مساء غدا الأحد عبر شاشة قناة الحياة، واستضاف البرنامج طوال الحلقات الماضية، العديد من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات.