إمام مسجد الحسين: خدمة المرأة لزوجها تخضع للعرف السائد

قال الشيخ أحمد مكي، إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، إن معظم أمور الزواج والأسرة مرتبطة بالعرف، ومنها موضوع خدمة الزوجة في بيت زوجها، مؤكدا أنه عندما تحدث الفقهاء عن هذه المسألة ربطوها بالعرف، وإذا كان العرف السائد هو خدمة المرأة فيجب تطبيقه.

أمر لا يساعد على استقرار الأسرة

وأوضح «مكي» خلال حواره في برنامج «البيت»، المذاع على فضائية«الناس»، أن الذي أثار هذا الموضوع أنه من المشكلات التي تعرض في الفتاوى، أن الزوج قد أتى بزوجته لتخدم والده ووالدته وجدته وبقية أفراد أسرته، وهذا لا يساعد على استقرار الأسرة.

وشدد إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين، على أنه على كلا الطرفين أن يحسن النية في كل عمل يقدمه لاستقرار الأسرة، بالنسبة للزوج على سبيل المثال الإنفاق في سبيل الله، سواء مال أو جهد، أو وقت يقضيه مع الأسرة، كما يجب ضبط الأمور داخليًا بين المرء ونفسه أولًا لأن الأعمال بالنيات، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.

مشكلة في بعض رجال المجتمع الشرقي

واعتبر الشيخ أحمد مكي، أن «هناك مشكلة في بعض رجال المجتمع الشرقي، تتمثل في عدم وجود ثقافة المشاركة بالأعمال المنزلية، ويجب أن يجرى الاهتمام بهذا الأمر».