«القومي للمرأة» يطلق حملة «احميها من الختان» في جميع المحافظات

يطلق المجلس القومي للمرأة، حملة جديدة في سلسلة حملات طرق الأبواب تحت عنوان «احميها من الختان»، وتستمر لمدة ثلاثة أيام بجميع محافظات الجمهورية، تبدأ من 7 حتى 9 نوفمبر الجاري، وذلك في اطار جهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

إضفاء الطابع الطبي على الختان لا يجعله آمنا

وأكدت إيزيس محمود رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة، أن هذه الحملة أسوة بالحملات السابقة تركز على قضية محددة من القضايا المتعلقة بختان الإناث، إذ تركز هذه الحملة على قضية مناهضة تطبيب الختان وإزالة ما ارتبط بالأذهان بأن إضفاء الطابع الطبي على جريمة الختان يجعلها آمنة.

وتهدف المبادرة إلى نشر الوعي بالعقوبات القانونية التي توقع على كل من مارس الختان كالطبيب وأطقم التمريض وغيرهم من مقدمي الخدمات الطبية، أو طلبه أو دعا أو روج له، والإشارة إلى الآثار النفسية والجسدية لضحايا الختان.

وجدير بالذكر أنه سيتم عقد دورة تدريبية اليوم، الاثنين بجميع فروع المجلس القومي للمرأة على التوازي لميسرات المجلس والقيادات الدينية من الأئمة والقساوسة والواعظات والراهبات الذين سيقومون بالمشاركة في التوعية الميدانية ومقابلة المستهدفين في أماكن تجمعاتهم وإقامتهم خلال الحملة.