«المؤتمر»: الغرب يتعامل بازدواجية مع جرائم الاحتلال الإسرائيلي على غزة

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أن تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، بإسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة كأحد خيارات إسرائيل في الحرب تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال الإسرائيلي، وتترجم حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، وتمثل تهديدا مباشرا للسلام في المنطقة العربية والشرق الأوسط بأكمله.

انتهاك سافر للقوانين الدولية

وأضاف أن الاحتلال الإسرائيلي يمتلك تاريخا طويلا من التطرف والعنصرية و الدموية إزاء الشعب الفلسطيني وقضيته، واستخدام الأسلحة النووية أو حتى مجرد التهديد باستخدامها يعد انتهاكا سافرا للقوانين الدولية، والتهديدات الإسرائيلية باستخدام قنبلة نووية ضد شعب أعزل جريمة غير مسبوقة في التاريخ، تؤكد فشل النظام الأممي، وهدم الدول الكبرى لكل المنظمات الدولية.

وأشار إلى أن الغرب يتعامل بازدواجية مع القصف اللاإنساني الذي تمارسه قوات الاحتلال، في إطار كاشف للدعاية التي طالما تبنوها دفاعا عن حقوق الإنسان من جانب، بينما تمثل في الوقت نفسه دعما ضمنيا للدعوات الإسرائيلية بتهجير سكان القطاع، من أراضيهم، إلى دول الجوار، رغم أنهم يتبنون مواقف صارمة تجاه اللاجئين إلى أراضيهم.

وطالب بتدخل عاجل من المنظمات الدولية ومجلس الأمن بشأن تلك التصريحات التي تتنافى مع كل القوانين الدولية، مشددا في الوقت نفسه على سرعة وقف إطلاق النار حتى لا تتحول المنطقة إلى دمار بالكامل.