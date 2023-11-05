 الرئيس الفلسطيني يطالب أمريكا بضرورة وقف إطلاق النار على غزة

أعلن متحدث الرئيس الفلسطيني، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طالب من وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وأكد «بلينكن» التزام واشنطن باستئناف الخدمات الأساسية في غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، والالتزام بالعمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

استشهاد 21 من عائلة واحدة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 21 من عائلة واحدة في استهداف إسرائيلي لقطاع غزة الليلة الماضية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.