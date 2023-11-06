«القاهرة الإخبارية»: بوتين قرر الترشح للانتخابات الرئاسة الروسية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها بأن الرئيس الروسي بوتين قرر الترشح للرئاسة في عام 2024، وفقا لما نقلته مصادر خاصة لرويترز.

في سياق آخر، كان جيورجي بوريسينكو، السفير الروسي لدى القاهرة، قال إنَّ بلاده تؤمن بحق الفلسطينيين في البقاء بأوطانهم، موضحًا: «نعارض سياسة الاستيطان الإسرائيلي وطالبنا الإسرائيليين التوصل إلى حل سلمي يقوم على دولة فلسطينية مستقلة يحكمها الفلسطينيون بأنفسهم دون احتلال من جانب إسرائيل».

وأضاف «بوريسينكو»، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، في لقاء خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»: «محاولات إسرائيل لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم تجد تشجيعا من الولايات المتحدة حيث يؤمنون بأنهم يمكنهم فعل ما يحلو لهم، هذا نِتاج السياسة الأمريكية».