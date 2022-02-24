بايدن: ليس لدي نية للحديث مع بوتن.. والدول الداعمة له ستتحمل المسؤولية

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه ليس لديه أي نية للحديث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، حيث أن الهجوم الروسي على أوكرانيا يمضي كما توقعت واشنطن، وكل الدول الداعمة لبوتن ستتحمل المسؤولية.

بايدن: الرئيس الروسي سيكون منبوذا على المستوى العالمي

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي، مقام في واشنطن حاليا، ومذاع على «إكسترا نيوز»، أن الرئيس الروسي سيكون منبوذا على المستوى العالمي، وسنخرج من هذه الأزمة أكثر قوة، حيث يريد بوتن يريد تغيير مستقبل العالم، والعدوان الروسي على أوكرانيا لن يدوم.

ولفت إلى أن ما يقوم به الرئيس الروسي حاليا يمثل انتهاكا لمبادئ السلام العالمي، وبوتن سيتحمل عواقب العدوان على أوكرانيا، فيما ستقدم الولايات المتحدة مساعدات إنسانية إلى أوكرانيا، «القيود على الصادرات ستلغي أكثر من نصف واردات روسيا من المنتجات التكنولوجية المتطورة»

وأوضح أن بلاده ستفرج عن نفط إضافي من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تبعا لمقتضيات الحاجة، حيث أن بعض الدول الأوروبية ترفض إخراج روسيا من نظام «سويفت»، والعقوبات على روسيا ستحتاج بعض الوقت لتؤتي ثمارها.