«الأورمان» تمول 377 مشروعا صغيرا في كفر الشيخ بتكلفة 7.5 مليون جنيه

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود جمعية الأورمان بالمحافظة، برئاسة، عادل درغام، والتى تضمنت توزيع مساعدات مالية لتنمية المشروعات الصغيرة لعدد 377 مشروعًا بتكلفة 7.5 مليون جنيه، خلال شهرين، بداية من أول سبتمبر وحتى أول شهر نوفمبر الجارى، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة ومتوسطة لعدد 125 مشروع للأسر الأكثر احتياجاً، بمراكز المحافظة، بواقع 20 ألف جنيه، لكل مشروع، ليتم سداد 50% من قيمة المشروع و50% الأخرى منحة لاترد، وذلك تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.

الوصول للفئات المستحقة

قال محافظ كفرالشيخ، أنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول للفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه، مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى دعم جهود الدولة.

جمعية الأورمان في كفر الشيخ

كما أشاد محافظ كفر الشيخ، بدور الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، والعمل علي المشاركة المجتمعية بنا يخدم أبناء المحافظة في شتي ربوع المحافظة، والتي من بينها جمعية الأورمان في كفر الشيخ.