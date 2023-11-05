لليوم السادس.. محافظ كفر الشيخ يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات

ترأس اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، يرافقه اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية - مدير أمن كفرالشيخ، وعمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، أعمال الحملة المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بشرق مدينة كفر الشيخ، وذلك لليوم السادس على التوالي، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد «نور الدين» على التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية بكل شدة وحزم دون تقاعس أو تهاون، وعدم السماح بحدوث أيّة تعديات، وإزالتها في المهد والتعامل الفوري معها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المحاضر، وتنفيذ الأحكام الصادرة حيال المخالفين.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين

وشدّد المحافظ، على الأهمية القصوي التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لملف التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضي والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال المقبلة.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

وقال محافظ كفر الشيخ، إنّ حملات الإزالات مكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بنطاق المحافظة فى وقت واحد، وتنفيذ الإزالة على هذه التعديات حتى سطح الأرض، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، تطبيقاً للقانون، وللحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصةً في الريف، للحد من هذه الظاهرة، وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال المقبلة.