تعيين نجلاء الأشرف عميدا لكلية التربية النوعية في كفر الشيخ

أصدر الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، قراراً بتولي الدكتورة نجلاء الأشرف، أستاذ بقسم التربية الفنية، عميداً للكلية، من العام الجامعي الجاري 2023.

عميد كلية التربية النوعية

جاء قرار الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عقب صدور تقيم من خلال لجنة المقابلات الشخصية لاختيار عمداء الكليات، حيث كان قد تقدم ثلاثة مرشحين علي منصب عميد الكلية، والتي أسفرت عن اختيار الدكتورة نجلاء الأشرف، بمنصب عميد كلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ.

ترحيب وتهنئة من العاملين بالكلية

بينما نشرت الصفحة الرسمية لكلية التربية النوعية، بجامعة كفر الشيخ، تهنئة للدكتور نجلاء الأشرف، وذلك من قبل زملائها في العمل من الإداريين، والعاملين، بالكلية، بتوليها عميد الكلية، متمنين لها بدوام التوفيق والتقدم فيما هو قادم لصالح أبنائنا الطلاب، وما يخدم البحث العلمي والتعليم الجامعي.