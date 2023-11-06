عاجل.. مجلس الشيوخ يعلن تشكيل لجنة القيم

أعلن مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، التي انعقدت صباح اليوم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تشكيل لجنة القيم، على أن تنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين، وأمينا للسر، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحدُ وكيليها، وفيما عدا ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

أعضاء لجنة القيم

وجاءت أعضاء اللجنة المشكلة كالتالي: «محمود محمد صلاح سعد، ومحمد محمد السيد الصالحي، وعلاء الدين محمد جاد أحمد، ومحمد مجد الدين محمد بركات، وحسانين توفيق، وهبة شاروبيم، ومحمد طه عبدالحفيظ عبدالله عليوة، وإيهاب يوسف فؤاد الهرميل، وإبراهيم محمد إبراهيم شحاتة، ونبيل حميدة عبدالخالق ثروت، وطارق عبدالعزيز إسماعيل، ومحمود تركي، وعاطف علم الدين، وخالد مصطفى عبدالوهاب عبدالرحيم».

اختصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ

وعن اختصاصات لجنة القيم التي أُعلن تشيكلها بمجلس الشيوخ فتختص اللجنة بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية.

موعد تشكيل لجنة القيم

وتُشّكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوا.