عضو بـ«حقوق إنسان الشيوخ» تطالب مجلس الأمن بإجراءات حاسمة ضد إسرائيل

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إنّ تصريحات أحد الوزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قنبلة نووية لتدمير قطاع غزة يعد أمر خطيرًا للغاية في ظل صمت رهيب من المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، في بيان لها، بأنّ تصريح الوزير الإسرائيلي إقرار واضح بمذابح الكيان الإسرئيلي في غزة، مطالبة مجلس الأمن بضرورة اتخاذ إجراءت حاسمة وسريعة.

وأوضحت أنّ العقاب الجماعي الذي تتخذه إسرائيل منهجا ضد المدنيين الأبرياء في فلسطين يعد عمل غير إنساني ولابد من قيام المجتمع الدولي بدوره في وقف قتل الأطفال والنساء والشيوخ، وإدخال كل المساعدات إلى الفلسطنيين الأبرياء.

ضرب غزة بقنبلة نووية

وشددت على أنّ تصريحات الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بقنبلة نووية يعد تهديدا مباشرا للسلام في الشرق الأوسط بأكمله، كما أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمتلك تاريخ طويل من التطرف والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني.