أول تعليق من أسرة عهد التميمي على اعتقالها من الاحتلال الإسرائيلي (خاص)

قال ناجي التميمي، عم الناشطة الفلسطينية عهد التميمي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت ابنة شقيقه الساعة الرابعة والنصف من فجر أمس الاثنين، من منزلها في رام الله، بعد مداهمته، موجهة إليها تهمة التحريض على الإرهاب.

أسرة عهد التميمي

وأضاف «التميمي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «قبل أسبوع مضى، اُعتقل والدها من بلدة النبي صالح، وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مداهمات، خلال الأيام الماضية على منازل البلدة، واعتقل العديد من الشباب فيها»، مشيرا إلى أن الاحتلال اعتقل «عهد» بتهمة التحريض بمنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصفتهم بـ«النازيين».

اعتقال عهد التميمي

واختتم حديثه قائلا: «والدة عهد لا تزال في المنزل، ولم تغادره حتى بعد اعتقال زوجها وابنتها».