مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية

اقتحم عشرات من المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية.

اقتحام باحات الأقصى وتنفيذ جولات استفزازية

وأفادت بأن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة.

وفي السياق ذاته، شددت شرطة الاحتلال، إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة من القدس.