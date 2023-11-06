القبض على نجار ألقى زميله من أعلى عقار تحت الإنشاء بالقاهرة

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة إصابة عامل إثر سقوطه من أحد المبانى تحت الإنشاء بالقاهرة .. وتحديد وضبط مرتكب الواقعةوذكرت التحريات أنه تبلغ لقسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبال (عامل - مقيم بمحافظة الشرقية "مصاب بكسر بالجمجمة و نزيف داخلى") ، ولا يمكن إستجوابه إثر سقوطه من علو.

بالإنتقال وسؤال (عامل - مقيم محافظة الشرقية) قرر بأنه حال تواجده صحبة المصاب بعمله بعقار " تحت الإنشاء " كائن بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بين المصاب وآخر (نجار - مقيم محافظة المنيا) بسبب خلافات بينهما حول العمل قام على إثرها الأخير بدفع المصاب من أعلى الصبة الخرسانة بالطابق الثانى .. مما أدى لسقوطه على المسطح الأرضى ونتج عن ذلك إصابته المنوه عنها. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.