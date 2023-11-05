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القبض على متهم بالنصب على شركة أدوية حكومية في 25 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
02:06 م | الأحد 05 نوفمبر 2023
حبس

حبس

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بالتعاقد بنظام المشاركة مع "إحدى شركات الأدوية المملوكة للدولة" إلا أنه لم يلتزم بسداد المديونية المستحقة عليه للشركـة المشار إليها ، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء السيارات) .

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 25 مليون جنيه ). تم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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