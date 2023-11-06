القبض على المتهمين باختطاف عامل في القاهرة لوجود خلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، بأنّه حال تواجدها رفقة نجلها «عامل» مقيم بذات العنوان أمام محل سكنهما لإنزال الأغراض الخاصة بهما فوجئت بقيام مجهولين بإصطحاب نجلها داخل سيارة ميكروباص، لم تتبين أرقام لوحاتها والإنصراف به.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب مزرعة، سائق، و5 آخرين يعملون بالمزرعة ذاتها.

وضبط المتهمون واعترفوا بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.